Що найчастіше крадуть пасажири з літаків та продають в інтернеті

У бортпровідників досить напружена робота – вони мають надавати екстрену медичну допомогу, забезпечувати безпеку людей та стежити за тим, щоб у кожного були напої. Однак зараз їм необхідно також запобігати крадіжці.

Все частіше пасажири намагаються прихопити сувеніри з літаків. Один із основних предметів, які пасажири намагаються забрати, – це рятувальний жилет.

Як пише журналіст видання, якщо заглянути на eBay, то можна побачити там безліч людей, які продають рятувальні жилети за ціною, яка іноді досягає 100 фунтів стерлінгів за штуку.

“Це, ймовірно, найгірша річ, яку можна взяти з собою з літака. По-перше, так можна позбавити когось життєво важливого набору для порятунку життя. А по-друге, відомо, де ви сиділи, і тому авіакомпанія матиме досить гарне уявлення про те, хто вкрав жилет”, – зазначає журналіст.

Крім жилетів, деякі люди крадуть карти безпеки зі спинок крісел у літаку. “Інформація на них — це те, до чого ми хотіли б, щоб усі пасажири завжди мали доступ на випадок непередбачених обставин, тому ми будемо вдячні, якщо ви залишите їх там, де знайшли”, – наголошують бортпровідники. Здебільшого їх беруть із собою авіаційні гіки, які збирають їх із кожного літака, на якому летять.

На далеких рейсах пасажири економ-класу також часто, проходячи через місця бізнес-класу, можуть прихопити нарізку фруктів, келихи шампанського та інші дрібниці, готові до роздачі пасажирам у передніх відсіках літака.

Є кілька речей, які бортпровідники не проти, щоб пасажири забирали з літаків, включаючи подушки та ковдри. “Просто переконайтеся, що ви не забираєте занадто багато і нічого життєво важливого, і з вами все буде гаразд”, – сказав бортпровідник.