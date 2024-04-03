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ТаїландТуризм

Популярне туристичне місто у Таїланді захопили банди мавп. Поліцейські озброїлися рогатками

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярне туристичне місто у Таїланді захопили банди мавп. Поліцейські озброїлися рогатками

Туристичне місто Лопбурі в Таїланді страждає від своєрідного кошмару: шалені банди мавп. Вони псують майно та крадуть їжу та інші речі як у місцевих продавців, так і у туристів. Для боротьби із цими приматами поліція регіону почала використовувати рогатки, передає WioNews.

Лопбурі знаходиться неподалік Бангкока. Туристів це містечко приваблює не лише своїм колоритом, а й безліччю мавп, які спокійно гуляють вулицями.

Однак останнім часом приматів стало занадто багато, і вони почали поводитися не тільки нахабно по відношенню до людей, але й виявляють агресію. Також банди мавп влаштовують масові сутички між собою. Щоб навести лад, поліцейські міста озброїлися рогатками для відлякування макак.

“Я усвідомлюю потенційну небезпеку, що походить від мавп. Вони почали загрожувати туристам та місцевим жителям. Рогатки, які зараз носять із собою наші офіцери, допоможуть відлякати мавп, коли це необхідно”, – сказав генерал-майор поліції Апірак Вечканчана.

Вечканчана навіть розпорядився створити спеціальний поліцейський підрозділ боротьби з мавпами.

Співробітники Департаменту національних парків, дикої природи та охорони рослин також ловлять найбільших макак і переселяють їх подалі від міста.

Незважаючи на те, що мавпи доставляють безліч проблем: б’ються, захоплюють порожні будівлі, крадуть речі та продукти, місцеві жителі хочуть, щоб приматів залишили у місті. Адже саме багато макак приваблює сюди туристів, за рахунок яких населення Лопбурі має дохід.

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