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ТаїландТуризм

Поїздка мрії до Таїланду обернулася для туристки трагедією

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Поїздка мрії до Таїланду обернулася для туристки трагедією.

Туристка з Великобританії безвісти пропала у водах Пхангнга, передає Daily Mail.

Відомо, що 57-річна британка Міллі Янг разом із друзями вирушила на морську екскурсію в Таїланді. Їхній катер потрапив у шторм поблизу Суринських островів, внаслідок якого човен з пасажирами та екіпажем судна перекинувся. Видання передає, що про цю подорож Міллі мріяла все життя, тому вирішила провести відпустку серед близьких людей.

Рибалки, що знаходилися неподалік, встигли врятувати 12 туристів та 4 членів екіпажу. Але Янг та ще одна таїландка, що знаходилися на борту судна, безвісти зникли. Пошуки тривають уже третій день, було підключено вертоліт та десятки катерів.

Повідомляється, що за 20 миль від місця аварії корабля виявили надувний рятувальний пліт, але він був порожній.

Нагадаємо, що раніше у мережі з’явилися страшні кадри повені у Таїланді. У деяких районах рівень води сягнув одного метра. Докладніше читати тут.

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