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ТаїландТуризм

Страшні кадри повені в Таїланді з’являються в мережі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Страшні кадри повені в Таїланді з'являються в мережі

Внаслідок безперервних дощів у провінціях Наратхіват та Яла на півдні Таїланду затопило дороги та будинки. Найсильніша повінь торкнулася десятків тисяч людей.

Як повідомляє Bangkok Post, у деяких районах рівень води досяг одного метра. Зупинено залізничне сполучення та закрито школи. Сильні дощі також викликали проблеми на морі: з п’ятниці в Сіамській затоці та Андаманському морі затонуло щонайменше сім човнів.

Користувачі мережі діляться страшними кадрами з місця подій.

Влада оцінює завдані збитки та займається організацією допомоги населенню постраждалих районів.

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