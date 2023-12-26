Страшні кадри повені в Таїланді з’являються в мережі

Внаслідок безперервних дощів у провінціях Наратхіват та Яла на півдні Таїланду затопило дороги та будинки. Найсильніша повінь торкнулася десятків тисяч людей.

Як повідомляє Bangkok Post, у деяких районах рівень води досяг одного метра. Зупинено залізничне сполучення та закрито школи. Сильні дощі також викликали проблеми на морі: з п’ятниці в Сіамській затоці та Андаманському морі затонуло щонайменше сім човнів.

Користувачі мережі діляться страшними кадрами з місця подій.

Влада оцінює завдані збитки та займається організацією допомоги населенню постраждалих районів.