У Таїланді затонуло туристичне судно з 73 туристами

Ще одне туристичне судно з 73 туристами затонуло у Таїланді. Як повідомляє тайська преса, все сталося на узбережжі провінції Сатун, за 3 км від острова Бубу.

Як пише тайська преса, катер Bandaya 19 перекинувся біля острова Бубу, всього за 3 кілометри від острова Липе в провінції Сатун. На борту знаходилися 73 туристи, у тому числі 3 дітей, національність яких не уточнюється, та 4 члени екіпажу.

Рятувати туристів висунулася 491 ескадрилья спеціального призначення ВМФ і «швидка реакція на надзвичайну ситуацію призвела до успішного порятунку всіх людей». До того ж усі туристи були у рятувальних жилетах. Тож загиблих немає, а серед постраждалих — один турист, який отримав травму, і йому довелося накладати шви, ще 10 туристів із легкими травмами та п’ять постраждалих від того, що наковталися морської води. Усім було надано допомогу у лікарні острова Липі, після чого туристів відправили на місця розміщення.

Попередньо причиною перекидання катера стали сильні хвилі, які пробили корпус судна. Нагадаємо, що в Таїланді буквально кілька тижнів поспіль попереджають про неприємні сюрпризи погоди. У тому числі про те, що в морі сильні хвилі – у Сіамському районі заввишки до 4 метрів, в Андаманському морі – 2 метри. І всім заявляють, що прогулянковим човнам варто уникати відходу від берега.