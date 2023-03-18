Мільйонер запропонував 100 тисяч доларів пасажирці в літаку за незвичайну послугу

Американський магнат Стів Кірш був розкритикований після скандальної посади, яка зібрала понад 30 мільйонів переглядів. Бізнесмен звернувся до своєї сусідки з “нескромною пропозицією”.

За інформацією New York Post, чоловік запропонував дівчині 100 тисяч доларів за одну послугу.

“Знаходжуся в першому класі на борту рейсу Delta. Моя сусідка відмовилася брати 100 тисяч доларів за те, щоб зняти маску на час польоту. Не жартую. Навіть після того, як я пояснив їй, що вони безглузді. Вона працює у фармацевтичній компанії”, – Підписав фото мільйонер.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf — Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023

Згідно з публікацією Post, Кірш заробив свій статок у Силіконовій долині: у 2007 році його капітал оцінювався у 230 мільйонів доларів.

За інформацією видання, 2020 року Кірш створив дослідницький фонд для потенційних методів лікування COVID, вклавши в підприємство мільйон доларів. Проте з того часу він змінив своє ставлення до вакцин.

“Я почав торги зі 100 доларів і пояснив їй, що вона все одно може заразитися, знімаючи маску під час їжі та пиття. Може, наступного разу я сяду поряд з кимось, хто має рахунок у банку Силіконової долини”, – додав мільйонер.

Пост чоловіка зібрав близько 32 тисяч коментарів та 50 тисяч лайків. Але не всі підтримали Кірша: коментатори назвали мільйонера “божевільним” та “ідіотом”.

“Є достатньо даних, які підтверджують, що зняття маски на короткий час для їди не скасовує захист, що забезпечується багатогодинним носінням маски, оскільки інфекція пов’язана з вірусним навантаженням. Ваша поведінка була недоречною, і ви повинні були вибачитися”, — відповів лікар.

“Домагався жінки, зайнятої своїми справами, у замкнутому просторі… Мило”, – заявив інший користувач.

“Я впевнений, що вона оцінила домагання. Що за ідіот”, – додав третій користувач.

Проте деякі коментатори поставилися до пропозиції з гумором і написали, що із задоволенням його прийняли б.

“Хотів би я сидіти поряд з вами. Я став би багатшим на 100 тисяч доларів і міг би нарешті купити будинок мрії для своєї дочки”, — заявив один із прихильників Кірша.

“Тепер люди спеціально літатимуть з вами в масках, щоб отримати цю привабливу пропозицію”, – пожартував інший.