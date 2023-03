Мільйонер запропонував 100 тисяч доларів пасажирці в літаку за незвичайну послугу

Американський магнат Стів Кірш був розкритикований після скандальної посади, яка зібрала понад 30 мільйонів переглядів. Бізнесмен звернувся до своєї сусідки з “нескромною пропозицією”.

За інформацією New York Post, чоловік запропонував дівчині 100 тисяч доларів за одну послугу.

“Знаходжуся в першому класі на борту рейсу Delta. Моя сусідка відмовилася брати 100 тисяч доларів за те, щоб зняти маску на час польоту. Не жартую. Навіть після того, як я пояснив їй, що вони безглузді. Вона працює у фармацевтичній компанії”, – Підписав фото мільйонер.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf

— Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023