Ідеальна подорож по знаку зодіаку: куди полетіти 2023 року

Ми пропонуємо ознайомитися з найкращими напрямками для подорожі у 2023 році для кожного знака зодіаку, щоб сила астрологічної карти спрацювала та відпустка пройшла на найвищому рівні.

Овни. Екзотичні страви та пінгвіни на пляжі в Кейптауні

Прекрасні пейзажі на знамениту Столову гору, океан упереміш із незвичайною культурою Південної Африки — те, що підійде сміливому та впевненому Овну. Подумайте про дегустацію вин та страв світового класу вечорами, а потім про раннє пробудження, щоб поспілкуватися з пінгвінами на пляжі Боулдерс.

Телець. Розкіш у Парижі

Слава міста в кулінарії, мистецтві, моді та архітектурі задала всі потрібні ноти для люблячого розкіш Тельця. Коктейльні вечори у шикарних барах, вишукані шоу-кабарі та магазини, переповнені найкращими у світі предметами розкоші. Париж створений для того, щоб Тельці могли витрачати свій бюджет на мандрівки.

Близнюки. Весела та доброзичлива Ірландія

Ірландська приязність, вміння заводити дружні бесіди і ритмічна музика точно припадуть до смаку веселим Близнюкам. Любителі випивки можуть зайнятися дистиляцією віскі на винокурні, а любителі культурних заходів можуть відвідати місцеві палаци, музеї та вивчити вулички.

Рак. Комфорт та самота в Данії, Копенгаген

Любов до комфорту, усамітнення та сімейного проведення Раку повністю зійдеться з датською традицією хюгге. Будь-якої пори року Копенгаген приваблює своїми садами Тіволі, художніми галереями та музеями, затишними магазинами, кафе та ресторанами.

Лев. Лос-Анджелес, Каліфорнія

Кращого місця для пошуку уваги пихатому Леву не знайти. У Лос-Анджелесі панує атмосфера творчості на тлі реаліті-шоу Кардаш’ян. Зробіть ідеальне Selfie на тлі найвідоміших і популярних Insta-визначних пам’яток міста, наприклад Рожевої стіни на Мелроуз-авеню.

Діва. Острови Фіджі

Скромна Діва, яка завжди думає, може розслабитися і відключитися від зовнішніх проблем на островах Фіджі в південній частині Тихого океану. Жителі островів відомі своїм співчуттям, добротою та люб’язною гостинністю по відношенню до відвідувачів.

Терези. Ванкувер

Терези шукають баланс і люблять упорядковані, естетично приємні місця. У Ванкувері можна і покататися на гірських лижах і позасмагати на найбільшому пляжі в Північній Америці. Все це врівноважує міський пейзаж із великим парком Стенлі, де в густому лісі ростуть вікові ялинки.

Скорпіон. Таорміна, Сицилія

Емоційний, потайливий, темпераментний, примхливий і вірний Скорпіон зійдеться у смаках із темпераментом Італії. Загляньте в сицилійський палац Сан-Доменіко, де все живе охолоджується в Іонічному морі і запалюється примарою довколишньої гори. Етна – один із найактивніших вулканів у світі.

Стрілець. Веллінгтон, Нова Зеландія

Стрільці знайдуть багато цікавого в інтелектуальній та яскравій культурі Веллінгтона: включене до списку ЮНЕСКО місто кіно, що захоплює дух природних околиць міста. Інтелектуальному Стрільцеві може сподобатися національний музей Ті Папа або пташиний заповідник, багато жителів якого є ендеміками і зустрічаються лише у Новій Зеландії.

Козоріг. Мехіко, Мексика

Працьовитий Козоріг захоплюватиметься культурою та життям мешканців Мехіко, які збудували стародавнє місто Теночтітлан на березі гірського озера. Сьогодні в цьому самому місті Північної Америки присутні віки міжцивілізаційного впливу, де відвідувачі можуть помилуватися фресками Дієго Рівери в президентському палаці, дізнатися про багату спадщину корінних народів Мексики в Національному антропологічному музеї або відвідати ацтекські піраміди в стародавньому місті Теотіуакан.

Водолій. Портленд, Орегон

Прогресивний, незалежний та ідеалістичний Водолій насолоджуватиметься енергією річки Вілламетт та великою кількістю зелених насаджень у довколишніх околицях міста, включаючи знаменитий Вашингтонський парк з відомим Садом троянд, Дитячим музеєм та Орегонським зоопарком.

Риби. Кіото, Японія

Інтуїтивним, люблячим мистецтво Рибам сподобається естетика Кіото, міста в японському стилі, буквально усипаному святинями, храмами та садами просто неба. Розважальні райони Кіото також є будинком для гейш, які вважаються насамперед провідними майстрами вишуканих розваг.