З ким їдете у подорож? Знаки зодіаку, які зіпсують відпочинок

Ви напевно вже прикинули, кого взяти з собою на відпочинок. Швидше за все, це буде ваша гарна подруга чи коханий чоловік. Але якщо ви раніше не відпочивали разом, варто з’ясувати, під яким знаком народився ваш потенційний попутник. Можливо, людина просто зіпсує вам усю відпустку, пише Womanhit.

Риби

Здавалося б — один із найурівноваженіших знаків, що може піти не так? Якщо ви не вступатимете з Рибами в суперечку, в принципі вашому відпочинку нічого не загрожує, проте, якщо ви людина, яка завжди має на всю свою думку, можлива ситуація, яка вас розсварить з супутником-Рибами остаточно. Справа в тому, що в ситуації, коли Риби почуваються незрозумілими і ущемленими в чомусь, вони можуть закотити такий скандал, який не снився Овнам.

Діва

Ще один терплячий і спокійний знак, який, за ідеєю, не повинен завдавати клопоту. З Дівою вам не загрожують бурхливі з’ясування стосунків, тут проблема в іншому. Як і Телець, Діва дуже важко пристосовується до всього нового, їй потрібен порядок та розуміння, що все йде за її планом. Якщо вам раптом захочеться вирушити на божевільну екскурсію або ви людина, яка не звикла планувати відпочинок заздалегідь, подорож з Дівою перетвориться на справжнє випробування для вас – педантичний і „задушливий” друг-Діва намагатиметься підлаштувати вас під себе та свої принципи.

Телець

Досить доброзичливий знак, який не терпить конфліктів у принципі. Однак, як і Діва, Телець має свою межу, яку не варто переступати. Тельці дуже люблять смутити і звинуватити інших у поспіху та порушенні їхнього тільцівського спокою. Такий настрій може передатися і вам, якщо ви за своєю вдачею вразлива людина. Можна тільки уявити, на що перетвориться відпустка, якщо ваші уявлення та очікування Тельця не співпадуть взагалі.