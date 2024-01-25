Експерти порадили туристам відмовитися від яскравих валіз

Експерт з безпеки попередив про ризики використання яскравих валіз під час подорожей, передає Daily STAR.

Шахзад Алі зазначив, що, попри стильний вигляд, такі валізи привертають небажану увагу. Натомість експерт рекомендує розглянути менш помітну, навіть поношену валізу.

“Хоча нова і яскрава валіза може виглядати більш модно, вона буде привабливою не тільки для вас. Найкраще вибрати валізу більш звичайного вигляду і по можливості поношену, щоб не виділятися з натовпу”, – радить він.

Фахівець наголошує, що потрібно обов’язково використовувати надійний замок для безпеки. За його словами, це може суттєво вплинути на збереження речей. На додаток, експерт рекомендує додати ідентифікатор, такий як стрічка або наклейка, щоб уникнути плутанини з валізами, зберігаючи при цьому непомітний зовнішній вигляд.

Читати також: Туристам порадили фотографувати валізу до польоту