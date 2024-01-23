Туристам порадили фотографувати валізу до польоту

Що робити, якщо багаж пошкодили під час польоту? Не поспішайте засмучуватися та псувати враження від поїздки. Нижче наведено відомості про відповідальність авіакомпаній та кілька порад про те, що робити у таких ситуаціях, передає Onmanorama.

Зазвичай багаж прибуває до місця призначення не пошкодженим, але є ймовірність його пошкодження в процесі польоту. Випадки, коли багаж був порваний, тріснув або отримав інші пошкодження, підпадають під визначення “пошкодження багажу”. Як стандартна процедура більшість авіакомпаній у своїх інструкціях вказують, що цінні речі, гроші, ювелірні вироби та електронні пристрої не слід класти в багаж, що реєструється.

Відповідальність за пошкодження багажу покладається на авіакомпанію

Авіакомпанія несе відповідальність перед пасажиром за будь-які збитки, завдані багажу. Вона має відшкодувати пасажиру збитки, а також зобов’язана його усунути. Однак авіакомпанія не несе відповідальності за шкоду, якщо її було завдано раніше або викликано неправильним упаковуванням.

Виняток із правил компенсації

Як правило, авіакомпанії рекомендують пасажирам виключити певні предмети із багажу. Якщо ж ці предмети було включено та пошкоджено, компенсації пасажирам не надаються. До таких заборонених предметів належать електроніка, готівка, цінності та ювелірні вироби.

Мандрівники можуть скористатися страховкою для дорогих речей. Тим не менш, авіакомпанії не можуть уникнути відповідальності за збитки, завдані колесам, ручкам та ременям багажної сумки або валізи.

24-годинний термін подання скарг

Якщо після польоту ви виявили пошкодження багажу, подайте скаргу у встановлений термін. Для внутрішніх рейсів скарга має бути подана протягом 24 годин після приземлення, а для міжнародних – протягом семи днів.

“Під час подання скарги надайте максимум інформації. Фотографії багажу, зроблені до і після поїздки, будуть дуже корисні для обґрунтування скарги та отримання компенсації”, – радять в авіакомпаніях.