Жителі Землі змогли побачити події, які рідко відбуваються в один день

Жителі Туреччини напередодні побачили затемнення суперповню – повне затемнення Місяця в момент, коли він знаходиться найближче до Землі.

Порівняно рідкісне природне явище Суперповня – астрономічне явище, що відбувається кілька разів на рік. Воно означає збіг двох подій.

По-перше, Місяць знаходиться в одній з найближчих до нашої планети точок, тобто в перигеї. По-друге, Місяць в цей момент для земного спостерігача в стані повного місяця.

При цьому напередодні відбулося більше однієї астрономічної події, пов’язаних з Місяцем: перигей, повний місяць і повне затемнення Місяця – таку суперповню називають червоною.

Під час суперповні здається, що Місяць виглядає в кілька разів більше, але насправді вона збільшується не більше ніж на 5 відсотків.

За рідкісним явищем могли спостерігати і жителі різних регіонів Туреччини.