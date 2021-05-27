Жители Земли смогли увидеть события, которые редко происходят в один день

Жители Турции накануне увидели затмение суперлуны — полное затмение Луны в момент, когда она находится ближе всего к Земле.

Сравнительно редкое природное явление Суперлуние — астрономическое явление, происходящее несколько раз в год. Оно означает совпадение двух событий.

Во-первых, Луна находится в одной из ближайших к нашей планете точек, то есть в перигее. Во-вторых, Луна в этот момент для земного наблюдателя в состоянии полнолуния.

При этом накануне произошло более одного астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны — такое суперлуние называют красным.

Во время суперлуния кажется, что Луна выглядит в несколько раз больше, но на самом деле она увеличивается не больше чем на 5 процентов.

За редким явлением могли наблюдать и жители различных регионов Турции.