З 1 червня Туреччина запровадила нові правила в’їзду для Українців

За інформацією, отриманою сьогодні від турецької сторони, починаючи з 1 червня 2021 року, для в’їзду в Туреччину необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):

Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;

Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.

Водночас нагадуємо, що для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в’їзду необхідно заповнити реєстраційну форму для подорожуючих до Туреччини за посиланням: https://register.health.gov.tr.