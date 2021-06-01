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С 1 июня Турция ввела новые правила въезда для украинцев

По информации, полученной сегодня от турецкой стороны, начиная с 1 июня 2021, для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):

  • Документ о вакцинации от COVID-19 сделан не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;
  • Документ, удостоверяющий, что лицо переболела COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
  • Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
  • Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

В то же время напоминаем, что для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию по ссылке: https://register.health.gov.tr.

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