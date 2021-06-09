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Які готелі Туреччини пристосовані для безпечного туризму?

Більше 10 тисяч об’єктів в Туреччині отримали сертифікат «Безпечний туризм».

Завдяки вжитим в період пандемії коронавіруса нового типу заходам Туреччина перетворилася на зразкову країну в сфері туризму.

З ініціативою впровадження системи сертифікації туристичних об’єктів в перші місяці пандемії виступило Міністерство культури і туризму Туреччини, що дозволило мінімізувати збиток і підвищити довіру до відпочинку в країні.

Готелі, ресторани і транспорт в Туреччині діють відповідно до критеріїв, встановлених програмою сертифікації «Безпечний туризм».

При виборі місця для відпочинку туристи звертають увагу на два головні критерії – «довіра» і «гігієна», які й лягли в основу програми сертифікації «Безпечний туризм».

З червня 2020 року сертифікат «Безпечний туризм» був виданий 5 216 турецьким готелям, 2 871 з них отримав сертифікат по лінії Міністерства культури і туризму, а 2 345 – від муніципалітетів.

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Сертифікацію «Безпечний туризм» пройшли в цілому 10 457 туристичних об’єктів в Туреччині, в тому числі 2 035 ресторанів і кафе, 2 836 транспортних засобів, 21 центр культури і конгрес-зал, 10 тематичних парків.

При цьому сертифікати 86 об’єктів були анульовані через не відповідності критеріям програми.

Об’єктам, що не відповідає критеріям програми сертифікації «Безпечний туризм», виділяється три дні для виправлення ситуації. Після закінчення відведеного терміну сертифікат анулюється.

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