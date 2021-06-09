Какие отели Турции приспособлены для безопасного туризма?

Более 10 тысяч объектов в Турции получили сертификат «Безопасный туризм».

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Агентство по продвижению и развитию туризма в Турции.

Благодаря принятым в период пандемии коронавируса нового типа мерам Турция превратилась в образцовую страну в сфере туризма.

С инициативой внедрения системы сертификации туристических объектов в первые месяцы пандемии выступило Министерство культуры и туризма Турции, что позволило минимизировать ущерб и повысить доверить к отдыху в стране.

Отели, рестораны и транспорт в Турции действуют в соответствии с критериями, установленными программой сертификации «Безопасный туризм».

При выборе места для отдыха туристы обращают внимание на два главных критерия — «доверие» и «гигиена», которые и легли в основу программы сертификации «Безопасный туризм».

С июня 2020 года сертификат «Безопасный туризм» был выдан 5 216 турецким отелям, 2 871 из них получил сертификат по линии Министерства культуры и туризма, а 2 345 – от муниципалитетов.

Сертификацию «Безопасный туризм» прошли в целом 10 457 туристических объектов в Турции, в том числе 2 035 ресторанов и кафе, 2 836 транспортных средств, 21 центр культуры и конгресс-зал, 10 тематических парков.

При этом сертификаты 86 объектов были аннулированы по причине не соответствия критериям программы.

Объектам, не отвечающим критериям программы сертификации «Безопасный туризм», выделяется три дня для исправления ситуации. По истечении отведенного срока сертификат аннулируется.