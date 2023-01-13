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В Анталії жінкам зростом нижче 160 см заборонили виходити на вулицю через вітер

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Анталії жінкам зростом нижче 160 см заборонили виходити на вулицю через вітер

Губернатор турецької Анталії Ерсін Язиджі заборонив жінкам на зріст нижче 160 см виходити на вулицю, щоб їх не здуло сильним вітром. Про це чиновник написав у своєму обліковому записі в соцмережі «Твіттер».

Як повідомляє телеканал TRT, повідомлення говорить: «Попередження від губернатора: дівчатам зростом до 160 см заборонено виходити на вулицю в Анталії через небезпеку винесення вітром».

У провінції Анталія напередодні вирував сильний шторм, йдуть дощі, а подекуди й сніг. Пориви вітру перевищують 60 м/с. Висота хвиль на пляжах досягає шести метрів, на курортах повалено дерева, пошкоджено автомобілі, у низці населених пунктів спостерігаються повені.

Раніше ми писали, Зриває дахи, валить дерева: сильний шторм обрушився на Анталію

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