В Антальї розпочав свою роботу форум світової дипломатії

В Антальї 18 червня розпочав свою роботу Дипломатичний форум, на якому будуть обговорені найбільш важливі регіональні і глобальні питання світового порядку денного.
Дипломатичний форум пройде 18-20 червня в Конгрес-центрі Nest в Анталії під патронажем президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Модератором форуму виступить міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу. У форумі візьмуть участь глави держав і урядів 10 країн, глави МЗС 42 країн, три колишніх глав держав і урядів, представники міжнародних структур, високопоставлені чиновники, бізнесмени, громадські діячі та вчені з різних країн.
Тема форуму «Інноваційна дипломатія: нова ера, нові підходи».
Дипломатичний форум в Анталії, який організовується щорічно, націлений на створення діалогової площадки, на яку посилаються в галузі дипломатії.
В рамках форуму відбудуться 17 сесій по регіональним, глобальним і тематичних питань і одна панельна дискусія на тему «Регіональна конференція для Східного Середземномор’я».
Теми обговорень:
«Глобальне управління: нові підходи до глобальних рішень»;
«Нова епоха в трансатлантичних відносинах»;
«Як зміцнити регіональну солідарність в світлі засвоєних уроків?»;
«Партнерські відносини з Африкою і взаємні вигоди»;
«Інформаційне забруднення і fake news у віртуальному світі»;
«Південний Кавказ: нові можливості для регіонального миру і співпраці»;
«Регіональне співробітництво в Азії»;
«Гуманітарний підхід до біженців і мігрантів»;
«Близький Схід і Північна Африка: на шляху до стійкої порядку»;
«Внесок жінок в пошук світу»;
«Боротьба з екстремізмом і дискримінацією»;
«Діловий світ і економічна дипломатія»;
«Наростання загрози тероризму»;
«Енергетика: яке майбутнє нас чекає?»;
«Загальний погляд сусідів: майбутнє Європи»;
«Як підвищити ефективність регіональних організацій?»;
«Молодіжний форум».