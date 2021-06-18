В Антальї розпочав свою роботу форум світової дипломатії

В Антальї 18 червня розпочав свою роботу Дипломатичний форум, на якому будуть обговорені найбільш важливі регіональні і глобальні питання світового порядку денного.

Дипломатичний форум пройде 18-20 червня в Конгрес-центрі Nest в Анталії під патронажем президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Модератором форуму виступить міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу. У форумі візьмуть участь глави держав і урядів 10 країн, глави МЗС 42 країн, три колишніх глав держав і урядів, представники міжнародних структур, високопоставлені чиновники, бізнесмени, громадські діячі та вчені з різних країн.

Тема форуму «Інноваційна дипломатія: нова ера, нові підходи».

Дипломатичний форум в Анталії, який організовується щорічно, націлений на створення діалогової площадки, на яку посилаються в галузі дипломатії.

В рамках форуму відбудуться 17 сесій по регіональним, глобальним і тематичних питань і одна панельна дискусія на тему «Регіональна конференція для Східного Середземномор’я».

Теми обговорень:

«Глобальне управління: нові підходи до глобальних рішень»;

«Нова епоха в трансатлантичних відносинах»;

«Як зміцнити регіональну солідарність в світлі засвоєних уроків?»;

«Партнерські відносини з Африкою і взаємні вигоди»;

«Інформаційне забруднення і fake news у віртуальному світі»;

«Південний Кавказ: нові можливості для регіонального миру і співпраці»;

«Регіональне співробітництво в Азії»;

«Гуманітарний підхід до біженців і мігрантів»;

«Близький Схід і Північна Африка: на шляху до стійкої порядку»;

«Внесок жінок в пошук світу»;

«Боротьба з екстремізмом і дискримінацією»;

«Діловий світ і економічна дипломатія»;

«Наростання загрози тероризму»;

«Енергетика: яке майбутнє нас чекає?»;

«Загальний погляд сусідів: майбутнє Європи»;

«Як підвищити ефективність регіональних організацій?»;

«Молодіжний форум».