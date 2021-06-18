ГлавнаяТУРЦИЯ

В Анталье начал свою работу Дипломатический форум

В Анталье 18 июня начал свою работу Дипломатический форум, на котором будут обсуждены наиболее важные региональные и глобальные вопросы мировой повестки дня.

Дипломатический форум пройдет 18-20 июня в Конгресс-центре Nest в Анталье под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Модератором форума выступит министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. В форуме примут участие главы государств и правительств 10 стран, главы МИД 42 стран, три бывших главы государств и правительств, представители международных структур, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, общественные деятели и ученые из разных стран.

Тема форума «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы».

Дипломатический форум в Анталье, который организуется ежегодно, нацелен на создание диалоговой площадки, на которую ссылаются в области дипломатии.

В рамках форума состоятся 17 сессий по региональным, глобальным и тематическим вопросам и одна панельная дискуссия на тему «Региональная конференция для Восточного Средиземноморья».

  Турецкое судно тонет во время загрузки в испанском порту Кастельон

Темы обсуждений:

«Глобальное управление: новые подходы к глобальным решениям»;

«Новая эпоха в трансатлантических отношениях»;

«Как укрепить региональную солидарность в свете извлеченных уроков?»;

«Партнерские отношения с Африкой и взаимные выгоды»;

«Информационное загрязнение и fake news в виртуальном мире»;

«Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества»;

«Региональное сотрудничество в Азии»;

«Гуманитарный подход к беженцам и мигрантам»;

«Ближний Восток и Северная Африка: на пути к устойчивой повестке»;

  Метеорологическая служба Турции объявили желтый предупреждение для Стамбула и Анкары

«Вклад женщин в поиск мира»;

«Борьба с экстремизмом и дискриминацией»;

«Деловой мир и экономическая дипломатия»;

«Нарастающая угроза терроризма»;

«Энергетика: какое будущее нас ждет?»;

«Общий взгляд соседей: будущее Европы»;

«Как повысить эффективность региональных организаций?»;

«Молодежный форум».

Следите за нами на Google News

Также читайте

В Турции стартовал Всемирный туристический форум

ТУРЦИЯ
Сфера туризма является одной из наиболее важных сфер экономики Турции, которая оказывает значительное влияние на другие отрасли Турция за последние 40 лет добилась огромного успеха...

Какие отели Турции приспособлены для безопасного туризма?

ТУРЦИЯ
Более 10 тысяч объектов в Турции получили сертификат «Безопасный туризм». Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Агентство по продвижению и развитию туризма в...

Актуально

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Последние новости

Diplomatic International Portal. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International

Больше историй

Новая эра чистой электроэнергии в ОАЭ

Саудовская Аравия позволит вакцинированным болельщикам посещать спортивные мероприятия

Саудовская Аравия позволит вакцинированным болельщикам посещать спортивные мероприятия

Индонезия запускает тестирование COVID-19 на слюну

Индонезия запускает тестирование COVID-19 на слюну