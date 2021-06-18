В Анталье начал свою работу Дипломатический форум

В Анталье 18 июня начал свою работу Дипломатический форум, на котором будут обсуждены наиболее важные региональные и глобальные вопросы мировой повестки дня.
Дипломатический форум пройдет 18-20 июня в Конгресс-центре Nest в Анталье под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Модератором форума выступит министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. В форуме примут участие главы государств и правительств 10 стран, главы МИД 42 стран, три бывших главы государств и правительств, представители международных структур, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, общественные деятели и ученые из разных стран.
Тема форума «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы».
Дипломатический форум в Анталье, который организуется ежегодно, нацелен на создание диалоговой площадки, на которую ссылаются в области дипломатии.
В рамках форума состоятся 17 сессий по региональным, глобальным и тематическим вопросам и одна панельная дискуссия на тему «Региональная конференция для Восточного Средиземноморья».
Темы обсуждений:
«Глобальное управление: новые подходы к глобальным решениям»;
«Новая эпоха в трансатлантических отношениях»;
«Как укрепить региональную солидарность в свете извлеченных уроков?»;
«Партнерские отношения с Африкой и взаимные выгоды»;
«Информационное загрязнение и fake news в виртуальном мире»;
«Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества»;
«Региональное сотрудничество в Азии»;
«Гуманитарный подход к беженцам и мигрантам»;
«Ближний Восток и Северная Африка: на пути к устойчивой повестке»;
«Вклад женщин в поиск мира»;
«Борьба с экстремизмом и дискриминацией»;
«Деловой мир и экономическая дипломатия»;
«Нарастающая угроза терроризма»;
«Энергетика: какое будущее нас ждет?»;
«Общий взгляд соседей: будущее Европы»;
«Как повысить эффективность региональных организаций?»;
«Молодежный форум».