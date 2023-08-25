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У Туреччині запропонували виключити алкоголь із системи «все включено»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині запропонували виключити алкоголь із системи «все включено»

«Революційну пропозиційну для туристичного сектора Туреччини, яка може не сподобатися деяким туристам, озвучив генеральний директор Bentour Деніз Угур. Він закликав кардинально змінити концепцію “все включено” в готелях країни, виключивши з неї алкоголь. Це необхідно для того, щоб збалансувати ціни на організовані тури та утримати інтерес сімей до відпочинку в Туреччині, зазначило турецьке видання Turizm Guncel.

Цінники на готелі в Туреччині, суттєво піднялися в 2023 році, вразивши всіх різкою зміною, порівнянною з багатьма середземноморськими напрямками. Це зростання частково пояснюється впевненістю в успіху, досягнутому 2022 року, та інфляцією в країні, що перевищує 50%.

Нинішнє ціноутворення, яке провели турки, іноземному туристичному ринку не сподобалося.

Угур наголосив на необхідності збереження конкурентоспроможності Туреччини в очах світових туристів. Він висловив стурбованість підвищенням цін у 2023 році і заявив: «Для того, щоб надати доступний відпочинок у Туреччині для сімей з дітьми, необхідно знизити ціни», оскільки замість рекомендованих 0-5% готельєри підняли ціни набагато вище. Але як утримати ціни за умов кризи?

«Все включено» та алкоголь — окремо

В рамках своєї пропозиції експерт запропонував створити основні пакети послуг «все включено» з обмеженим обсягом спиртного та зовсім без нього. За його словами, така пропозиція цілком може бути реалізована, щоб, по-перше, залучати більше сімейних туристів, по-друге, різко не підвищувати ціни через алкоголь, що дорожчає, і податків на нього. Спиртне слід «упакувати» у додаткову опцію пакету, упевнений він. «Вже зараз велику кількість готелів у Туреччині продають дорогі імпортні напої за «живі» гроші», — наголосив на тенденції фахівець.

Угур порівняв свою пропозицію з моделлю, яку використовують круїзні лайнери — вона, на його думку, більш економічна та гнучка для гостей. Цей крок допоможе Туреччині зберегти свою привабливість і залишатися лідером у світовій туристичній сфері, упевнений глава Bentour. Його пропозиція вже викликала інтерес у представників туризму в країні та ставить під питання майбутнє системи «все включено» у Туреччині.

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