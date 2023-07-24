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У Туреччині запропоновано заборонити «all inclusive»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині запропоновано заборонити «all inclusive»

Турецькі підприємці знову закликають владу заборонити систему «все включено». Головне обґрунтування — від туриста, який відпочиває за такою системою, турецький бізнес майже не заробляє грошей, так як витрати туристів поза свого готелю впали до мінімуму. У результаті інші галузі туризму, на зразок медичного, тепер приносять бюджету Туреччини та місцевому бізнесу незрівнянно більше грошей, ніж «класичний» пляжний турист на «all inclusive».

Так, у турецькій пресі виступив президент Конфедерації турецьких торговців та ремісників (TESK) Бендеві Паландекен. Він заявив, що від системи «все включено» у туризмі Туреччини слід відмовитись, щоб збільшити доходи від туризму в Туреччині.

Він наголосив, що порівняно з класичним «пляжним» туризмом на «все включено», інші галузі, такі як охорона здоров’я, культура та гастрономія, приносять суттєво вищі доходи в іноземній валюті.

«Зниження середньодушових витрат іноземних туристів у доларовому вираженні досягло максимуму. Хоча кількість туристів зростає, турист, який ще кілька років тому витрачав у Туреччині 900 доларів, зараз у середньому поза готелем витрачає менше 2 доларів. Найважливіша причина такого зниження витрат на душу населення полягає в тому, що туристи сидять у готелі, не мандрують та не витрачають грошей», – заявив він.

Також він згадав традиційний аргумент, що система “все включено” є основною перешкодою для розвитку гастрономічного туризму. «Нам потрібні туристи, які хочуть випробувати не лише історичну та природну красу країн, до яких вони їдуть, а й смак. Кожен регіон має свій смак у турецькій кухні», – заявив турецький підприємець.

Ще один вигідний туризм, як заявив пан Паландокен – це лікувальний. Минулого року з метою оздоровчого туризму до країни приїхала 876 тисяч 521 особа, і від цих візитів було отримано 1.6 млн. доларів.

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