У Туреччині по новому запрацює система “Все включено”: тепер за продукти доведеться платити

Як пише газета Turizm Gazetesi, представники турецької туріндустрії пропонують переглянути формат “все включено” в готелях, щоб турист міг самостійно вибрати, за які продукти та напої платити.

При цьому сама усталена та популярна у туристів система all inclusive збережеться. Про це розповів голова Середземноморської асоціації готельєрів та туроператорів Каан Кавалоглу.

Необхідність перегляду системи all inclusive пояснюється зростанням витрат у складній економічній ситуації Туреччини, і навіть необхідністю створення нових видів послуг туристам.

Пропонована модель, що отримала умовну назву «плати стільки, скільки використовуєш», орієнтована на безалкогольний варіант all inclusive.

Нагадаємо, у Туреччині є готелі із системою all inclusive без алкоголю. Але цей турпродукт не є масовим і не стане альтернативою звичній системі.

Наскільки новий формат «плати стільки, скільки використовуєш» буде дешевшим за традиційні пакети, не повідомляється.