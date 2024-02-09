У Туреччині може статися глобальна катастрофа за старим сценарієм

У Туреччині нещодавно з’явилися нові прогнози про майбутні жахливі землетруси, які очікують у серці цієї країни – Стамбулі. Турецький геолог, професор та один із найвідоміших експертів із землетрусів Насі Герюр повідомив про неминучість жахливого землетрусу з силою в 9 балів – це майже максимальна потужність підземних ударів на Землі. У своїх оновлених прогнозах він наголосив, що землетрус із магнітудою понад 7 балів “обов’язково” відбудеться у Мармуровому морі. І його слова свідчать, що наслідки будуть настільки серйозними, що Туреччина може повністю втратити політичну та економічну незалежність.

Суть прогнозів Герюра, які були процитовані виданням “Internet Haber”, полягає в наступному: “Північна гілка Північно-Анатолійського розлому в середньому виробляє 7 і сильніших землетрусів кожні 250 років. Сьогодні настав період повторення. Наука дає однозначну відповідь на питання, землетрус у Мармуровому морі чи ні: цей землетрус обов’язково відбудеться”, – заявив професор.

При цьому пан Герюр зазначив, що землетрус із силою 9 балів відчуватиметься і в європейській частині Стамбула. “Я перерахую землетруси, які сталися в 20 столітті після Ерзінджанського землетрусу 1939 року: 1942, 1943, 1957, 1967 і два в 1999 році… Ці землетруси починаються в Ерзінджані і досягають Мармурового моря”, – сказав він, додавши. після землетрусів 1999 року “ми подали сигнал тривоги, щоб підготувати Стамбул до землетрусу”.

Однак, як стверджує турецький геолог, практично нічого не було зроблено. І це відбувається, незважаючи на те, що регіон Мармурового моря, за його словами, є джерелом життєвої сили Туреччини, і це може спричинити катастрофу.

“Якщо відбудеться землетрус у Мармуровому морі, то безперечно, що діловий та економічний світ Стамбула зупиняться. Ні діловий, ні промисловий сектор не готові до землетрусу. Коли економіка регіону Мармурового моря зупиниться, ми також зруйнуємось, тому що втратимо економічну незалежність”, – попередив геолог.