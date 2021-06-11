У Туреччині стартував Всесвітній туристичний форум

Сфера туризму є однією з найбільш важливих сфер економіки в Туреччині, яка значно впливає на інші галузі.

Туреччина за останні 40 років домоглася величезного успіху в сфері туризму. У 2019 Туреччина посіла шосте місце в списку країн, які взяли найбільше число іноземних туристів. Доходи від сфери туризму склали в той рік 36 млрд доларів.

Про це повідомив заступник міністра культури і туризму Надир Альпаслан на церемонії відкриття Всесвітнього туристичного форуму в місті Бодрум на південно-заході Туреччини.

Форум організований Міністерством культури і туризму Туреччини.

Альпаслан зазначив, що сфера туризму є однією з найбільш важливих сфер економіки, яка значно впливає на інші галузі.

За словами заступника міністра, туристичний потенціал Туреччини дозволяє досягти ще більших успіхів в найближчому майбутньому.

«Туреччина може стати однією з головних туристичних країн світу. Парламент Туреччини затвердив створення Агентства з розвитку туризму. Це агентство створено з метою направити доходи від сфери туризму на пропаганду Туреччини за межами країни. Ми доклали великих зусиль, щоб Туреччина пережила пандемію з найменшими негативними наслідками. Уряд оприлюднив пакети державної допомоги для максимального зниження збитків сфери туризму в країні. Також була реалізована програма сертифікації «Безпечний туризм», яка стала прикладом для багатьох країн», – сказав Альпаслан.