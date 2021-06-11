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В Турции стартовал Всемирный туристический форум

Сфера туризма является одной из наиболее важных сфер экономики Турции, которая оказывает значительное влияние на другие отрасли

Турция за последние 40 лет добилась огромного успеха в сфере туризма. В 2019 году Турция заняла шестое место в списке стран, принявших наибольшее число иностранных туристов. Доходы от сферы туризма составили в тот год 36 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и туризма Надир Альпаслан на церемонии открытия Всемирного туристического форума в городе Бодрум на юго-западе Турции.

Форум организован Министерством культуры и туризма Турции.

Альпаслан отметил, что сфера туризма является одной из наиболее важных сфер экономики, которая оказывает значительное влияние на другие отрасли.

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По словам замминистра, туристический потенциал Турции позволяет достичь еще больших успехов в ближайшем будущем.

«Турция может стать одной из главных туристических стран мира. Парламент Турции утвердил создание Агентства по развитию туризма. Это агентство создано с целью направить доходы от сферы туризма на пропаганду Турции за пределами страны. Мы приложили большие усилия, чтобы Турция пережила пандемию с наименьшими негативными последствиями. Правительство обнародовало пакеты государственной помощи для максимального снижения убытков сферы туризма в стране. Также была реализована программа сертификации «Безопасный туризм», которая стала примером для множества стран», — сказал Альпаслан.

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