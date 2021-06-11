В Турции стартовал Всемирный туристический форум

Сфера туризма является одной из наиболее важных сфер экономики Турции, которая оказывает значительное влияние на другие отрасли

Турция за последние 40 лет добилась огромного успеха в сфере туризма. В 2019 году Турция заняла шестое место в списке стран, принявших наибольшее число иностранных туристов. Доходы от сферы туризма составили в тот год 36 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и туризма Надир Альпаслан на церемонии открытия Всемирного туристического форума в городе Бодрум на юго-западе Турции.

Форум организован Министерством культуры и туризма Турции.

Альпаслан отметил, что сфера туризма является одной из наиболее важных сфер экономики, которая оказывает значительное влияние на другие отрасли.

По словам замминистра, туристический потенциал Турции позволяет достичь еще больших успехов в ближайшем будущем.

«Турция может стать одной из главных туристических стран мира. Парламент Турции утвердил создание Агентства по развитию туризма. Это агентство создано с целью направить доходы от сферы туризма на пропаганду Турции за пределами страны. Мы приложили большие усилия, чтобы Турция пережила пандемию с наименьшими негативными последствиями. Правительство обнародовало пакеты государственной помощи для максимального снижения убытков сферы туризма в стране. Также была реализована программа сертификации «Безопасный туризм», которая стала примером для множества стран», — сказал Альпаслан.