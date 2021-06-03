У Туреччині готується до відкриття новий морський порт

Будівельні роботи в порту Філіос, розпочаті в однойменному населеному пункті в районі Чайджума північній турецькій провінції Зонгулдак в 2016 році, завершено. У п’ятницю, 4 червня, відбудеться церемонія відкриття порту.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караісмаілоглу повідомив, що церемонія відкриття порту пройде за участю президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

За його словами, історія проекту порту сягає корінням часів Османської султана Абдул Хаміда II.

«Наша 150-річна мрія – порт Філіос – є наочним свідченням посилення панування Туреччини на море і входить в число амбітних проектів нашої країни. Філіос – це не тільки порт, але і проект гігантського логістичного хаба, який просуне регіон і країну на крок вперед у сфері логістики. Коли порт Філіос буде введений в експлуатацію, він стане новою адресою для великотоннажних суден, його продуктивність складе 25 мільйонів тонн контейнерів на рік», – сказав глава відомства.

Караісмаілоглу акцентував увагу на тому, що порт Філіос візьме на себе основне навантаження всього регіону: від Чорного моря до Росії, Балкан і навіть скандинавських країн, так як є транспортним центром комбінованої логістичного ланцюжка між Росією, Балканами і країнами Близького Сходу.

«У порту можна буде одночасно обслуговувати до 13 суден різного розміру», – сказав міністр.