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В Турции готовятся к открытию нового морского порта

Строительные работы в порту Филиос, начатые в одноименном населенном пункте в районе Чайджума северной турецкой провинции Зонгулдак в 2016 году, завершены. В пятницу, 4 июня, состоится церемония открытия порта.

В беседе с агентством «Анадолу» министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что церемония открытия порта пройдет при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, история проекта порта восходит к временам Османского султана Абдул Хамида II.

«Наша 150-летняя мечта — порт Филиос — является наглядным свидетельством усиления господства Турции на море и входит в число амбициозных проектов нашей страны. Филиос — это не только порт, но и проект гигантского логистического хаба, который продвинет регион и страну на шаг вперед в сфере логистики. Когда порт Филиос будет введен в эксплуатацию, он станет новым адресом для крупнотоннажных судов, его производительность составит 25 миллионов тонн контейнеров в год» , — сказал глава ведомства.

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Караисмаилоглу акцентировал внимание на том, что порт Филиос возьмет на себя основную нагрузку всего региона: от Черного моря до России, Балкан и даже скандинавских стран, так как является транспортным центром комбинированной логистической цепочки между Россией, Балканами и странами Ближнего Востока.

«В порту можно будет одновременно обслуживать до 13 судов разного размера», — сказал министр.

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