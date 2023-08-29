Туристи повідомляють про спалах ротавірусу на курорті в Туреччині

У турецькому Белеку стався спалах ротавіруса. Про це Shot повідомляють туристи.

Відпочивальники відзначають, що кишковий грип, що поширився на популярному курорті Туреччини, “не щадить нікого”.

“Дорослі замість відпочинку на пляжах відлежуються в готелях, дітей відвозять на швидких”, – йдеться у повідомленні.

За словами відпочивальників, подібний діагноз одержують люди, які вже бували на місцевих пляжах.

“Сьогодні з нашого готелю на швидкій відвезли дитину на крапельницю, а вони купалися лише в морі. Поки в лікарні були, ще четверо дітей привезли”, – розповіла одна з туристок.

Офіційної інформації про спалах ротавіруса в Белеку на цей час немає. Туристи, які провели свою відпустку не найприємнішим чином, радять запасатися купою ліків, якщо хтось збирається до Белека, бо їм зараз доводиться бігати місцевими аптеками.