Туристка яка відпочивала в Туреччині на All Inclusive, була приголомшена виявивши те, що туди включено

Туристка прогулювалася територією готелю на острові Ла-Бланш у Туреччині, де відпочивала за системою All Inclusive, і виявила кав’ярню Starbucks.

Жінка приголомшена, коли зрозуміла, що напої звідти включені у вартість її бронювання, повідомляє видання The Sun.

Британська туристка на ім’я Елла неймовірно зраділа тому, що Starbucks входить до її пакета «Все включено», і поспішила записати про це відео для TikTok. На ньому видно маленьку кав’ярню з видом на море. Підпис свідчить: “Коли у вашому готелі є Starbucks, що працює за системою All Inclusive”.

Дорогі, складні та вишукані напої у кав’ярні все-таки необхідно купувати за окрему плату. Але звичайні латте, капучино, айс-кава, чай та чай-латте туристи, які відпочивають по «Все включено», можуть отримати безкоштовно.

Відео Елли набрало понад 2,5 мільйона переглядів, зібравши безліч захоплених коментарів. Один із користувачів написав: «Я б бував там по 10 разів на день». Інший додав: “Це буквально мрія”.