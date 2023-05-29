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Туристів в Анталії попередили про небезпеку що насувається на курорт

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Головне метеорологічне управління Туреччини попередило туристів в Анталії про небезпеку, що насувається. У центральному та західному районах очікуються тривалі грози з проливним дощем та потужними поривами вітру, а на сході – короткочасні грози, повідомляє Anadolu Agancy.

Метеорологи вважають, що сильні дощі продовжаться і в понеділок. Можливі повені та повені, удари блискавки та штормові пориви вітру, а також місцями великий град. Раніше такі попередження виявлялися провісниками навіть смерчів, що у Середземному морі досить рідкісне явище.

У зв’язку з цим очікуються затримки у русі транспорту та зміни розкладу. Туристів просять виявляти обережність і без життєвої необхідності не виходити на вулицю під час гроз та злив.

Додамо, що у відпочинку в Туреччині намалювалася ще й інша проблема: туристи можуть залишитися без пляжів – читайте подробиці в матеріалі за цим посиланням.

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