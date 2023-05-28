У відпочинку в Туреччині намалювалася нова проблема: туристи залишаться без пляжів

Відпочинку в Туреччині передрекли нову проблему: біженці, що залишилися без даху над головою з зруйнованих у лютому землетрусом міст з потеплінням можуть «окупувати пляжі» курортних зон. Принаймні це питання вже поставили на обговорення в турецькій туристичній пресі.

Там заявлено, що готуючись до високого літнього сезону 2023 турсектор ризикує зіткнутися з низкою несподіваних проблем, «коли заявлені політиками 13 мільйонів біженців влітку займуть пляжі».

За оцінками експертів, така ситуація може, по-перше, призвести до соціальної напруги. «Місцеві жителі можуть бути нетерпимими до біженців, особливо коли вони мають власні економічні та соціальні проблеми. Велика кількість біженців може призвести до соціальної напруги», – запевняють експерти.

По-друге, ситуація загалом може негативно позначитися на туризмі. «Люди зазвичай очікують, що їхні курортні зони будуть спокійними та зручними. Якщо натомість пляжі будуть зайняті біженцями, яких намагаються вигнати місцеві, це негативно позначиться на туризмі. Туристи уникатимуть відвідування таких районів і, таким чином, зменшать доходи від туризму», – запевняють турецькі експерти.

Причому будь-якого вирішення цієї проблеми поки що не проглядається. Туристів можна заспокоїти лише тим, що в основному в Туреччині наші туристи віддають перевагу готелям зі «своїм» пляжем та закритою територією. Куди сторонніх “займати пляж”, швидше за все, не допустять.