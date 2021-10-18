Турецький all inclusive зміниться назавжди: «шведського столу» більше не буде

«Гігієнічна чутливість» туристів, яку їм «прищепить» пандемія коронавіруса, призведе до того, що звична практика all inclusive в Туреччині зміниться назавжди – і в першу чергу, стане іншим «шведський стіл». Про це заявив президент Асоціації готельєрів Туреччини TÜROB Мюберра Ересін.

Він розповів, що перші шість місяців цього року виявилися для Туреччини навіть важче, ніж 2020 року – готелі фактично заробили тільки в травні, і поки середня заповнюваність їх навіть в Анталії склала 31%, а в цілому по Туреччині – завжди 25%, і це не включаючи ті готелі, що до сих пір закриті. Експерт також додав, що «пожвавлення туризму, яке спостерігається на деяких курортах через сезонні умови, є відображенням всієї країни», і вийти на показники «доковідних» років в цьому сезоні явно не вийде.

Крім того, коронавірус, за його словами, істотно змінить багато складових «турецького відпочинку» і в першу чергу all inclusive. Звичною практикою стане «застосування керованого відкритого буфета». Тобто шведського столу більше не буде, туристам будуть подавати їжу офіціанти «через гігієнічну чутливость споживача». Також, швидше за все, буде розширена практика обслуговування по меню. А адже до останнього моменту саме класичний all inclusive, масово впроваджений саме в Туреччині, притягував основну кількість відпочиваючих з України в цю країну.