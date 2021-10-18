Турецкий all inclusive изменится навсегда: «шведского стола» больше не будет

«Гигиеническая чувствительность» туристов, которую им «привьёт» пандемия коронавируса, приведет к тому, что привычная практика all inclusive в Турции изменится навсегда – и в первую очередь, станет другим «шведский стол». Об этом заявил президент Ассоциации отельеров Турции TÜROB Мюберра Эресин.

Он рассказал, что первые шесть месяцев этого года оказались для Турции даже трудней, чем 2020 – отели фактически заработали только в мае, и пока средняя заполняемость их даже в Анталии составила 31%, а в целом по Турции – всегда 25%, и это не включая те отели, что до сих пор закрыты. Эксперт также добавил, что «оживление туризма, которое наблюдается на некоторых курортах из-за сезонных условий, является отражением всей страны», и выйти на показатели «доковидных» лет в этом сезоне явно не получится.

Кроме того, коронавирус, по его словам, существенно изменит многие составляющие «турецкого отдыха» и в первую очередь all inclusive. Привычной практикой станет «применение управляемого открытого буфета». Т.е. шведского стола больше не будет, туристам будут подавать еду официанты «из-за гигиенической чувствительности потребителя». Также, скорее всего, будет расширена практика обслуживания по меню. А ведь до последнего момента именно классический all inclusive, массово внедрённый именно в Турции, притягивал основное количество украинских отдыхающих в эту страну.