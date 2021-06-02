Метеорологічна служба Туреччини оголосила жовте попередження для Стамбула і Анкари

Державна метеорологічна служба Туреччини (TSMS) оголосила жовте попередження для 13 провінцій, включаючи Стамбул і Анкару, про сильні зливи, очікувані в найближчі три дні, при цьому змусивши людей вжити заходів безпеки.

Очікується, що температура впаде на 2-4 градуси за Цельсієм в районах з сильними дощами, в той час як температурні умови в інших регіонах, як очікується, залишаться більш стабільними.

1 червня по всьому Стамбулу пройшов сильний дощ, але до полудня погода змінилася на частково похмуру і теплу.

Очікується, що зливи триватимуть періодично до початку 3 червня, і вони будуть ефективними в районах центральної та азіатської сторін мегаполісу з 16-мільйонним населенням.

Метеорологи також очікують сильних опадів та гроз навколо Центрального Причорномор’я та прилеглих районів провінцій Сівас та Кайсері.

“Прогнозується, що очікувані опади будуть сильними локально в околицях Сівасу та на півночі Кайсері”, – сказано в заяві, опублікованій TSMS.

Влада попередила людей бути уважними та обережними щодо таких негараздів, як раптові повені, блискавки, град, сильний вітер та перебої у транспорті під час очікуваних злив.