Главная Туризм

Метеорологическая служба Турции объявили желтый предупреждение для Стамбула и Анкары

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) объявила желтое предупреждение для 13 провинций, включая Стамбул и Анкару, о сильных ливнях, ожидаемые в ближайшие три дня, при этом заставив людей принять меры безопасности.

Ожидается, что температура упадет на 2-4 градуса по Цельсию в районах с сильными дождями, в то время как температурные условия в других регионах, как ожидается, останутся более стабильными.

1 июня по всему Стамбулу прошел сильный дождь, но к полудню погода изменилась в частично облачную и теплу.

Ожидается, что ливни продлятся периодически к началу 3 июня, и они будут эффективными в районах центральной и азиатской сторон мегаполиса с 16-миллионным населением.

Метеорологи также ожидают сильных осадков и гроз вокруг Центрального Причерноморья и прилегающих районов провинций Сивас и Кайсери.

  С 1 июня Турция ввела новые правила въезда для украинцев

«Прогнозируется, что ожидаемые осадки будут сильными локально в окрестностях Сивас и на севере Кайсери», — говорится в заявлении, опубликованном TSMS.

Власти предупредили людей быть внимательными и осторожными относительно таких проблем, как внезапные наводнения, молнии, град, сильный ветер и перебои в транспорте во время ожидаемых ливней.

Следите за нами на Google News

Также читайте

Греция и Германия запускают проездные сертификаты о вакцинации в ЕС

COVID Travel News
Греция, Германия и пять других стран Европейского Союза (ЕС) ввели систему сертификатов вакцинации для путешественников во вторник, за несколько недель до развертывания программы 1...
Узнать больше

С 1 июня Турция ввела новые правила въезда для украинцев

ТУРЦИЯ
По информации, полученной сегодня от турецкой стороны, начиная с 1 июня 2021, для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из...
Узнать больше

Актуально

Турецкое судно тонет во время загрузки в испанском порту Кастельон

ИСПАНИЯ
Согласно информации, получено 30 мая из консульства Турции в Барселоне, турецкое судно затонуло вечером 28 мая во время погрузки грузов в порту Кастельон на...

Гибкие тарифы — мировая тенденция в туризме

Туризм
Глобальный опрос Booking com показал, что 90% тех, кто бронировал тур продукты и услуги на июнь, июль и август, полагались на «гибкие тарифы». То,...

Жители Земли смогли увидеть события, которые редко происходят в один день

ТУРЦИЯ
Жители Турции накануне увидели затмение суперлуны - полное затмение Луны в момент, когда она находится ближе всего к Земле. Сравнительно редкое природное явление Суперлуние -...

Цены на аренду машин резко выросли

Туризм
В странах средиземноморья, а также в США цены на аренду автомобилей быстро и значительно растут. Путешественники, планирующие арендовать автомобиль, должны быть готовы к расходам,...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Последние новости

Diplomatic International Portal. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International

Больше историй

Европа рассмотрит возможность получения цифрового пропуска здоровья, чтобы восстановить путешествия

Иран заявляет, что США должны отменить санкции, гарантируя, что ошибки Трампа...

Уже вакцинированы? Вот как получить паспорт вакцины