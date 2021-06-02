Метеорологическая служба Турции объявили желтый предупреждение для Стамбула и Анкары

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) объявила желтое предупреждение для 13 провинций, включая Стамбул и Анкару, о сильных ливнях, ожидаемые в ближайшие три дня, при этом заставив людей принять меры безопасности.

Ожидается, что температура упадет на 2-4 градуса по Цельсию в районах с сильными дождями, в то время как температурные условия в других регионах, как ожидается, останутся более стабильными.

1 июня по всему Стамбулу прошел сильный дождь, но к полудню погода изменилась в частично облачную и теплу.

Ожидается, что ливни продлятся периодически к началу 3 июня, и они будут эффективными в районах центральной и азиатской сторон мегаполиса с 16-миллионным населением.

Метеорологи также ожидают сильных осадков и гроз вокруг Центрального Причерноморья и прилегающих районов провинций Сивас и Кайсери.

«Прогнозируется, что ожидаемые осадки будут сильными локально в окрестностях Сивас и на севере Кайсери», — говорится в заявлении, опубликованном TSMS.

Власти предупредили людей быть внимательными и осторожными относительно таких проблем, как внезапные наводнения, молнии, град, сильный ветер и перебои в транспорте во время ожидаемых ливней.