Готелі подають до суду на турецького туроператора за «шахрайство»

Готелі в курортному місті Аланья в Туреччині мають намір подати позов до суду на турецького туроператора Detur, що оскандалився, який у 90-х роках і на початку 2000-х рр. входив до п’ятірки найбільших туроператорів Туреччиною. На їхню думку, банкрутство туроператора було «шахрайським».

За інформацією Turizmgazetesi, готелі в Аланії в провінції Анталія розраховують отримати від Detur 2.5 млн євро. Бурхан Сілі, президент Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) з цього резонансного банкрутства висловився так: «На жаль, це правда. Ми повідомили готелям в Аланії, що Detur заборгував їм близько 2.5 мільйонів євро. Вважається, що загальна заборгованість Detur перед нашим регіоном, поряд з іншими напрямками у Сіді, становить близько 4 мільйонів євро».

«У липні минулого року ми передали наші побоювання щодо діяльності туроператора міністру туризму Мехмету Ерсою. Міністр, присутній на відкритті Detur, заявив, що ми не повинні турбуватися, зазначивши, що турфірма знаходиться під контролем міністерства», – зазначив один із кредиторів та власник готелю у курортній Алан’ї.

Після того, як компанія Detur офіційно оголосила про своє банкрутство, група готелів-кредиторів в Аланії заявила, що подасть до суду на фірму в Швеції, де, власне, знаходиться штаб-квартира фірми. Готельєри звинуватили турфірму у підтасовуванні відомостей, на їхню думку, власники спеціально підвели фірму до банкрутства, яке насправді є фіктивним.

Нагадаємо, що у вересні з’ясувалося, що турецький туроператор не проплатив номери туристів, після чого їх почали виганяти з номерів. Компанія зворотний зв’язок не дає, замість цього вона випустила офіційну заяву про «реструктуризацію» – подробиці тут.