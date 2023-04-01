До 15 років в’язниці за відпочинок із підробленим лікарняним загрожує жителю Туреччини

Турецька прокуратура вимагає до 15 років ув’язнення для працівника, який надав підроблену медичну довідку з чотириденною відпусткою через хворобу. Виявилося, що чоловік справді провалявся усі 4 дні, але не в лікарні, а на пляжі популярного курорту Мерсін, повідомляє Hurriyet Daily News.

За інформацією видання, у липні минулого року чоловік на ім’я Саїд У. повідомив свого начальника Мехмета Евріма про те, що хворий і не може працювати, і надіслав йому медичний висновок про чотириденний лікарняний. Коли ошуканець відмовив босу в проханні відвідати його в лікарні або вдома, менеджер запідозрив недобре і почав власне розслідування.

Начальник встановив, що його співробітник ніколи не був у державній лікарні Чумра в провінції Конья, звідки нібито був медичний висновок, наданий лжехворим.

Пізніше “страждаючий від хвороби” працівник поділився в соцмережах своїми фотографіями, зробленими на пляжі в південній провінції Мерсін якраз у дні лікарняної відпустки, зазначеної у довідці.

Мехмет Еврім негайно звільнив Саїда, написавши заяву про факт підробки медичного документа, наводить подробиці видання.

“На першому слуханні Саїд У. розповів, що зателефонував подрузі, яка працювала в лікарні медсестрою і розповів їй, що помітив у себе симптоми COVID-19. Потім обвинувачений попросив медпрацівницю підготувати висновок про непрацездатність без прийому в лікарні. Медсестра виконала прохання друга, пояснила його стан лікаря, взяла звіт та надіслала його повідомленням на телефон. Слідчі вивчили записи камер відеоспостереження у лікарні, і було встановлено, що горе-ошуканця того дня там не було”, – розповідає видання.

Крім того, служба нагляду за телекомунікаціями Туреччини (BTK) з’ясувала, що Саїд У. здійснював дзвінки з території Мерсіна якраз у період, зазначений у медичному документі, цитує матеріали справи медіа.

“Тепер Саїд У. очікує суду з можливим вироком до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями в “шахрайстві” та “участі в підробці офіційного документа”. свободи за звинуваченням у “зловживанні службовим становищем” та “підробці службових документів”, – додає турецьке ЗМІ.