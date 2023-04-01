Всі розділи
ГоловнаТуреччинаДо 15 років в'язниці за відпочинок із підробленим лікарняним загрожує жителю Туреччини
ТуреччинаТуризм

До 15 років в’язниці за відпочинок із підробленим лікарняним загрожує жителю Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
До 15 років в'язниці за відпочинок із підробленим лікарняним загрожує жителю Туреччини

Турецька прокуратура вимагає до 15 років ув’язнення для працівника, який надав підроблену медичну довідку з чотириденною відпусткою через хворобу. Виявилося, що чоловік справді провалявся усі 4 дні, але не в лікарні, а на пляжі популярного курорту Мерсін, повідомляє Hurriyet Daily News.

За інформацією видання, у липні минулого року чоловік на ім’я Саїд У. повідомив свого начальника Мехмета Евріма про те, що хворий і не може працювати, і надіслав йому медичний висновок про чотириденний лікарняний. Коли ошуканець відмовив босу в проханні відвідати його в лікарні або вдома, менеджер запідозрив недобре і почав власне розслідування.

Начальник встановив, що його співробітник ніколи не був у державній лікарні Чумра в провінції Конья, звідки нібито був медичний висновок, наданий лжехворим.

Пізніше “страждаючий від хвороби” працівник поділився в соцмережах своїми фотографіями, зробленими на пляжі в південній провінції Мерсін якраз у дні лікарняної відпустки, зазначеної у довідці.

Мехмет Еврім негайно звільнив Саїда, написавши заяву про факт підробки медичного документа, наводить подробиці видання.

До 15 років в'язниці за відпочинок із підробленим лікарняним загрожує жителю Туреччини

“На першому слуханні Саїд У. розповів, що зателефонував подрузі, яка працювала в лікарні медсестрою і розповів їй, що помітив у себе симптоми COVID-19. Потім обвинувачений попросив медпрацівницю підготувати висновок про непрацездатність без прийому в лікарні. Медсестра виконала прохання друга, пояснила його стан лікаря, взяла звіт та надіслала його повідомленням на телефон. Слідчі вивчили записи камер відеоспостереження у лікарні, і було встановлено, що горе-ошуканця того дня там не було”, – розповідає видання.

Крім того, служба нагляду за телекомунікаціями Туреччини (BTK) з’ясувала, що Саїд У. здійснював дзвінки з території Мерсіна якраз у період, зазначений у медичному документі, цитує матеріали справи медіа.

“Тепер Саїд У. очікує суду з можливим вироком до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями в “шахрайстві” та “участі в підробці офіційного документа”. свободи за звинуваченням у “зловживанні службовим становищем” та “підробці службових документів”, – додає турецьке ЗМІ.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Австралії туристка впала на одне з найотруйніших дерев

Австралія
42-річна австралійка Наомі Льюїс "познайомилася" з отруйним деревом, що...

На пляжі у Новій Зеландії туристи натрапили на черевик з відірваною людською ногою

Нова Зеландія
Туристи жахнулися, наткнувшись на черевик з ногою, що стирчить...

В Африці величезний носоріг атакував туристів під час сафарі

Туризм
Відео з розгніваним носорогом викликало шок у соціальних мережах:...

Турист із Австралії побився з розлюченими мавпами в Таїланді

Австралія
За інформацією Daily Mail, примат агресивно повівся щодо сина...

В Індії величезний слон напав на туристів під час сафарі

Індія
Величезний слон зупинив автомобіль із мандрівниками в Індії –...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму