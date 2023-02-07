7-метровій акулі сподобалися туристи на пляжі в Таїланді

Семиметровій китовій акулі сподобалися туристи на пляжі та в морі у східній частині Таїланду: гігант плавав протягом п’яти годин біля узбережжя курортної провінції Районг. Про це повідомило видання The Thaiger.

Зустріч групи відпочиваючих та хижака відбулася у Хін Пленг – популярному місці для дайвінгу, приблизно за 24 км від узбережжя. Туристів туди привіз інструктор з дайвінгу Кру Офф із Toy Boat Tour. Під час занурення любителі полоскотати нерви розглядали корали, коли раптово до них наблизилася 7-метрова акула кита.

Безневинний морський мешканець плавав кругами навколо катера і біля дайверів приблизно п’ять годин, доки туристи не втомилися. Навіть коли човен вирушив назад до берега, китова акула деякий час слідувала за ним, перш ніж зникнути, запевнив інструктор. За його словами, цей тип акул не є небезпечним і схожим на ручну тварину.

Чоловік багато разів привозив на те саме місце туристів у минулі роки і вважає, що пірнальників зустрічає один і той же представник китових акул. Щорічно у січні та лютому вона часто відвідувала Хін Пленг і до певної міри навіть стала місцевою легендою, оскільки дайвери прагнуть потрапити на зустріч із нею. Для цього вони приїжджають до пристані Ао Ма Кхам Пом у районі Крам (провінція Районг).

Раніше минулого місяця чотириметрова китова акула відвідала групу туристів, які займалися сноркелінгом у водах острова Ко Чанг у Сіамській затоці. Експерти визнали цей випадок дуже рідкісним, оскільки китові акули зазвичай не заходять на мілководдя. Риба поплавала близько 10 хвилин, а потім повернулася на глибину.

Ще одна зустріч мандрівників відбулася три тижні тому у популярній провінції Крабі. Нирців зустріла 6-метровий представник китових акул. Коли тварина пропливала під човном, співробітник катера помітив великий шматок мотузки, схожий на тралову мережу рибалок, туго обмотаний навколо її хвоста. Мотузки врізалися в тіло, залишивши глибоку рану. За словами очевидця, китова акула підпливла до човна, тому що їй потрібна була термінова допомога.

Довідка: Китова акула, найбільша з існуючих акул, а також найбільша з відомих науці риб — її максимальний розмір 12-20 метрів. Характер риби інертний, млявий, харчується планктоном. Не становить загрози для людини, не нападає, чим охоче користуються пірнальники, які часто підпливають впритул до неї.