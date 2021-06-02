Головна ТАДЖИКИСТАН

Відбулася зустріч міністрів закордонних справ Таджикистану і України

1 червня 2021 у форматі відеоконференції відбулася зустріч Міністра закордонних справ Республіки Таджикистан Сироджиддина Мухриддина з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой.

Міністри обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх стосунків в політичній, торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, провели обмін думками по взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій.

Відбулася зустріч міністрів закордонних справ Таджикистану і України

За підсумками зустрічі була підписана Програма співпраці між міністерствами закордонних справ Таджикистану і України на 2021-2022 роки.

Джерело: офіційний сайт посольства Таджикистану в Україні.

Слідкуйте за нами на Google News

Також читайте

Україна і Єгипет підписали угоду про взаємний пропуск засуджених

ЄГИПЕТ
Україна та Арабська Республіка Єгипет підписали договір про пропуск засуджених. Мін'юст України підтвердили це 1 червня. Серед підписантів - міністр юстиції України Денис Малюшка...
Детальніше

У Києві з розмахом пройшла парусна HIGH LIFE REGATTA 2021

УКРАЇНА
Цими вихідними в Києві відбулася видовищна вітрильна HIGH LIFE REGATTA 2021 і гучна вечірка на честь неї на набережній ресторану «Mayachok». П'ять елегантних вітрильних круїзно-спортивних...
Детальніше

Актуально

У Києві пройде виставка «Янголи Чорного моря», присвячена українській військової авіації

УКРАЇНА
У Києві в Державному музеї авіації ім. Антонова пройде унікальна фотовиставка «Янголи Чорного моря» відомого військового фотографа і волонтера Дмитра Муравського. В рамках проєкту...

У Києві пройде вітрильна регата Lujo Regatta Fest

УКРАЇНА
Цими вихідними, 29 травня, в Києві в районі Жукова острова пройде вітрильна регата Lujo Regatta Fest. П'ять елегантних вітрильних круїзно-спортивних яхт змагатимуться за перемогу...

Україна і ЄС досягли домовленості про взаємне визнання COVID-паспортів

ЄС
Україна і Євросоюз досягли політичної домовленості про взаємне визнання паспортів вакцинації. Про це в Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. «Нещодавно ЄС оголосив про введення...

Зеленський про референдум по Донбасу і Україну без олігархів

УКРАЇНА
Влада планує проведення загальнонаціонального референдуму про шляхи вирішення конфлікту в Донбасі. Про це в четвер на прес-конференції, присвяченій дворічному перебуванню при владі, заявив президент...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Останні новини

Diplomatic International Portal. Всі матеріали на цьому веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Більше історій

Петро Порошенко передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не...

Метеорологічна служба Туреччини оголосила жовте попередження для Стамбула і Анкари

Метеорологічна служба Туреччини оголосила жовте попередження для Стамбула і Анкари

Китай відкриває свої кордони для іноземців, які вакцініруються китайської вакциною

Китай відкриває свої кордони для іноземців, які вакцинуються китайської вакциною