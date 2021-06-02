Відбулася зустріч міністрів закордонних справ Таджикистану і України

1 червня 2021 у форматі відеоконференції відбулася зустріч Міністра закордонних справ Республіки Таджикистан Сироджиддина Мухриддина з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой.

Міністри обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх стосунків в політичній, торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, провели обмін думками по взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій.

За підсумками зустрічі була підписана Програма співпраці між міністерствами закордонних справ Таджикистану і України на 2021-2022 роки.

Джерело: офіційний сайт посольства Таджикистану в Україні.