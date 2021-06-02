Состоялась встреча министров иностранных дел Таджикистана и Украины

1 июня 2021 в формате видеоконференции состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных организаций.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Таджикистана и Украины на 2021-2022 годы.

Джерело: офіційний сайт посольства Таджикистану в Україні.