Згадуйте математику: як ресторани “розводять” туристів на чайових

У ресторанах по всьому світу з туристів часто намагаються збити якомога більше чайових.

Експерт із подорожей, засновник компанії Panache Cruises Джеймс Коул попередив туристів про поширену схему обману, до якої вдаються ресторани по всьому світу, щоб отримати від них більше грошей.

“У деяких ресторанах, особливо в Штатах, клієнтам пропонують у чеку варіанти чайових, які можна додати до основного рахунку. Обов’язково проведіть свої власні розрахунки та перевірте, чи правильно розрахований відсоток. Деякі компанії намагаються обдурити туристів, сподіваючись, що вони не помітять, що вони переплатили чайові”, – цитує Коула Express.

Також він розповів, що у деяких закладах прийнято одразу включати плату за обслуговування в рахунок. При цьому офіціанти не згадують про це, щоб отримати подвійні чайові від гостей, які не перевіряють ще раз свій рахунок.

При цьому Коул зазначив, що в деяких країнах, наприклад, у США, відсоток чайових набагато вищий, ніж у країнах Європи, тому туристам варто заздалегідь перевіряти ще раз, чи правильно вони розраховані.

Крім того, Коул розповів ще про три популярні схеми обману туристів:

1. Безкоштовні браслети. При відвідуванні великих міст Європи можна напоротися на шахраїв, які пропонують перехожим безкоштовний браслет дружби.

“Вони дуже швидкі, і, перш ніж ви встигаєте сказати “ні”, вони вже зав’язують браслет на вашому зап’ясті. Потім вони влаштовують сцену, нібито ви відмовляєтеся платити, що змушує ввічливих туристів почуватися зобов’язаними заплатити, щоб уникнути незручної ситуації. Не ведіться на безкоштовні пропозиції і не дозволяйте нікому будь-що наносити на ваше тіло. Дуже рідко щось дійсно буває безкоштовним, тому туристи повинні ввічливо відмовлятися від будь-яких пропозицій “безкоштовних” речей”, – попередив Коул.

2. Закритий готель чи визначна пам’ятка. Деякі таксисти заробляють гроші, отримуючи комісійні від залучення клієнтів до місцевих підприємств. Вони кажуть пасажирам, що готель, туристична пам’ятка або ресторан, куди вони прямують, тимчасово закриті, і пропонують альтернативний варіант, з яким вони у змові.

“Якщо це станеться, просто наполягайте на тому, щоб вас відвезли до місця, яке ви спочатку забронювали, адже якби воно було справді закрите, ви не змогли б його забронювати”, – пояснив експерт.

3. Шахрайство з орендою транспорту. Туристи повинні бути дуже обережні при оренді автомобіля, мотоцикла, велосипеда або гідроцикла, оскільки власники можуть звинуватити їх у збитках, які вони насправді не завдавали.

“Вони можуть навіть взяти ваш паспорт як гарантію і пригрозити залишити його собі, якщо ви не сплатите дорогий ремонт. Перш ніж їхати автомобілем, обов’язково зробіть фото і відео, задокументувавши його стан, щоб вас не звинуватили в тому, чого ви не робили” , – Розповів Коул.

Як повідомляв DIP, в Італії вигадали дивну схему з обману туристів.

Також експерти дали поради, як уникнути шахраїв у таксі та ресторанах.