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ІталіяТуризм

Дивну схему з обману туристів вигадали в Італії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дивну схему з обману туристів вигадали в Італії

Італія – не лише бажаний напрямок для туристів з усього світу, а й, як відомо, “батьківщина” мафії. Є підозра, що без втручання криміналу не обійшлося і з появою нового способу обману туристів, повідомляє eTurboNews.

Однією із жертв нової хитрої схеми зловмисників в Італії став австралійський журналіст Ян Макінтош. За його словами, все сталося, коли він разом із товаришами здійснював поїздку автобусом до залізничного вокзалу міста Ліворно.

Увійшовши до автобуса, туристи спробували активувати проїзні, проте виявилося, що валідатор (пристрій для перевірки проїзних квитків) не працював. Однак “добродушний” водій автобуса дозволив групі увійти, додавши, що пристрій іноді барахлить.

“Незабаром до салону на одній із зупинок буквально увірвалися великі чоловіки, переодягнені у форму співробітників транспортного контролю, і водій кивнув їм на нас. Ці головорізи у жорсткій формі вимагали пред’явити паспорти та квитки, які, звичайно, не були активованими. За це на кожного із нас наклали штраф у розмірі 17 євро”, – розповів австралієць.

Пасажири погодилися сплатити штраф кредитними картками. Однак пізніше з’ясувалося, що з кожного було знято 40 євро. Група мандрівників із Австралії переконана, що водій автобуса взяв у афері активну участь.

Як зазначає видання, подібна схема обману лише почала поширюватися у популярних у туристів містах Італії.

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