«В’язниця без туалету»: яку квартиру можна зняти в Нью-Йорку за $950

Користувач Reddit виклав фотографію квартири, яку можна зняти в Нью-Йорку за $950 (майже 27 000 гривень).

Господар квартири, 31-річний Рон Ервін, стверджує, що живе в одній із найменших квартир у Нью-Йорку. Її площа – 100 фут², або 9 м². У квартирі є міні-холодильник, два односпальні ліжка та вішалка для одягу, але немає плити та власної ванної кімнати. Ванну та туалет чоловік ділить із сусідом з іншої квартири. Плита і мікрохвильова піч йому не потрібна, тому що Рон рідко готує. Також у його розпорядженні спільне подвір’я.

Рон використовує простір та меблі на максимум: комод – це одночасно письмовий стіл; стільці – тільки складні, замість шафи – вішалка для одягу.

Ервін виклав у свій TikTok відео з оглядовою екскурсією квартирою. Воно набрало понад 2,1 млн переглядів.

В інтерв’ю виданню Insider Рон зазначає, що побачив оголошення про здачу близько року тому, коли переїхав до Нью-Йорка.

«Ціна була підходящою. Мені нормально. Так що я просто взяв її і мені все подобається. А ще я люблю цей район», – зазначає Ервін.

Щоправда, не всім такий спосіб життя підходить. У коментарях люди дивуються навіть не за розмірами квартири, а за розміром оренди.

«Чорт, ти по суті платиш за те, щоб жити у тюремній камері, і навіть у них є туалет», «Шафа за 950 доларів на місяць», «Я не зовсім розумію, як це називається квартирою». Це одномісна кімната з раковиною», «Якщо у вас немає вікна, це може бути незаконне здавання», — пишуть користувачі Reddit.