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Він кричав, а вона плакала: У США стюарди влаштували бійку і затримали літак

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Він кричав, а вона плакала: У США стюарди влаштували бійку і затримали літак

Рейс авіакомпанії Sky West був затриманий на дві години через гучний конфлікт двох бортпровідників: неприємну ситуацію викликало прохання одного з пасажирів літака.

За інформацією Daily Mail, стюарди влаштували “розбірки” після звернення пасажирки, яка хотіла змінити своє місце у салоні.

Ведуча американського телеканалу ESPN Ешлі Брюер стала випадковою свідкою сутички між стюардом і стюардесою під час свого рейсу з Лос-Анджелеса до Х’юстона.

Пасажирка виклала у TikTok відео конфлікту, внаслідок якого конфліктуючих вигнали з літака.

“Відео негайно завірусилося, і дівчині довелося його видалити, щоб не розпалювати конфлікт із новою силою”, – пише видання та публікує кадри з ролика.

Він кричав, а вона плакала: У США стюарди влаштували бійку і затримали літак

Він кричав, а вона плакала: У США стюарди влаштували бійку і затримали літак

Він кричав, а вона плакала: У США стюарди влаштували бійку і затримали літак

У ЗМІ розповідають, що двоє бортпровідників влаштували суперечку через пасажирку першого класу: вона хотіла помінятися місцями, щоб сісти поряд зі своїм чоловіком. Стюард задовольнив прохання пасажирки, але потім стюардеса сказала йому не робити цього, оскільки це суперечить політиці Sky West.

За правилами авіакомпанії, дозволено міняти місця не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Бортпровідник почав кричати на свою колегу, перш ніж вона побігла до іншої частини літака і почала плакати.

“Вони продовжували сваритися, ходити сюди-туди по всьому проходу, голосно сперечаючись про правила і про те, що дозволено, а що ні”, – розповіла журналістка.

Бортпровідник, який влаштував конфліктну ситуацію, залишив літак перед вильотом – його замінив новий член екіпажу. За годину з літака вийшла інша учасниця розбірок – стюардеса.

“Отже, ми просто сиділи і чекали, чекали і чекали, — розповіла Брюер, назвавши працівників авіакомпанії “жалюгідними” за їхню поведінку. – Це було таке випробування. І я була така рада, що все нарешті закінчилося”.

Брюер також наголосила, що цей досвід зрештою глибоко розчарував її.

“У мене була можливість побачити свого нареченого лише на 24 години. Через суперечки обслуговуючого персоналу в мене залишилося лише 22 години”, – гнівно додала пасажирка.

Додамо, що жінці так і не дозволили помінятися місцями і сісти поруч із чоловіком, а пасажирам рейсу довелося чекати, доки не набереться повний екіпаж, здатний керувати літаком.

Представник Sky West повідомив, що вони почали розслідування того, що сталося.

“Ми шкодуємо про затримку, яку викликав конфлікт, і вибачаємося за будь-які незручності. Ми вимагаємо від усіх наших співробітників найвищих стандартів професіоналізму і проводимо внутрішнє розслідування, пов’язане з цим рейсом”, – прокоментували інцидент в авіакомпанії.

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