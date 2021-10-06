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LifeStyleСША

Учасник лотереї в США виграв майже 700 мільйонів доларів

Гліб Парфененко
Учасник лотереї в США виграв майже 700 мільйонів доларів

Як повідомляє Associated Press, житель США виграв в лотерею Powerball 699,8 мільйона доларів. Виграшні номери: 12, 22, 54, 66, 69 і 15.

Це сьомий за величиною джекпот в історії таких лотерей в США. Настільки значна сума утворилася через те, що ніхто не встиг купити щасливий квиток на 40 розіграшів Powerball, що стало новим рекордом. У попередньому, проведеному в січні 2021 року було 36 розіграшів без переможця.

За даними агентства, щасливий квиток був куплений в продуктовому магазині в Морро-Бей, штат Каліфорнія. Про переможця поки нічого не повідомляється і, можливо, він ще не знає про свою удачу.

Згідно з діючими правилами, щасливий переможець може отримати приз відразу, але в розмірі 496 мільйонів доларів, або всю суму, але частинами на 29 років. В обох випадках вам доведеться заплатити податок.

Під час цього ж розіграшу було продано п’ять виграшних квитків на суму 1 мільйон доларів кожен: два в Массачусетсі і по одному в Вірджинії, Флориді та Арізоні.

Лотерея Powerball проводиться в 45 штатах США, а також в столичному окрузі Колумбія, Пуерто-Ріко і Віргінських островах.

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