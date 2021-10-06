Участник лотереи в США выиграл почти 700 миллионов долларов

Как сообщает Associated Press, житель США выиграл в лотерею Powerball 699,8 миллиона долларов. Выигрышные номера: 12, 22, 54, 66, 69 и 15.

Это седьмой по величине джекпот в истории таких лотерей в США. Столь значительная сумма образовалась из-за того, что никто не успел купить счастливый билет на 40 розыгрышей Powerball, что стало новым рекордом. В предыдущем, проведенном в январе 2021 было 36 розыгрышей без победителя.

По данным агентства, счастливый билет был куплен в продуктовом магазине в Морро-Бэй, штат Калифорния. О победителе пока ничего не сообщается и, возможно, он еще не знает о своей удаче.

Согласно действующим правилам, счастливый победитель может получить приз сразу, но в размере 496 000 000 долларов, или всю сумму, но частями на 29 лет. В обоих случаях вам придется заплатить налог.

Во время этого же розыгрыша было продано пять выигрышных билетов на сумму 1 миллион долларов каждый: два в Массачусетсе и по одному в Вирджинии, Флориде и Аризоне.

Лотерея Powerball проводится в 45 штатах США, а также в столичном округе Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островах.