Всі розділи
ГоловнаСШАУ США турист ризикнув життям заради селфі з ведмедем
СШАТуризм

У США турист ризикнув життям заради селфі з ведмедем

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист у США, ризикнув життям заради селфі з ведмедем

Турист у США вирішив сфотографуватися з ведмедем і наразив своє життя на загрозу: чоловік з телефоном наблизився до хижака і був розкритикований у соціальних мережах.

У ЗМІ інформують, що інцидент стався у штаті Вайомінг, де турист зустрів ведмедя гризлі.

Зустріч зобразив ентузіаст активного відпочинку Джоуї Мелтон, а опублікував Instagram-акаунт TouronsOfYellowstone: вони розповідають про “неправильну” поведінку туристів у національних парках та інших місцях дикої природи в США.

“Чоловік гуляє на перевалі Тогвоті і помічає небезпечного звіра, – розповідають автори відео. – Щоби поділитися своїм незвичайним знайомством у соціальних мережах, хлопець вирішив зняти гризлі на камеру.

Ризикуючи життям та здоров’ям заради заповітного кадру, турист підходить до ведмедя надто близько… Адже служба національних парків рекомендує триматися від ведмедів на відстані не менше кілометра, інакше небезпеки не уникнути. Цього разу чоловікові пощастило та ведмідь втік”.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от TouronsOfYellowstone (@touronsofyellowstone)

Нашумілий ролик опублікували з коментарем одного з користувачів:

“Я реально очікував побачити розтерзання. Абсолютний ідіот. Яка неповага до ведмедя. Він завадив не лише тварині, а й усім тим, хто мирно спостерігав здалеку”.

На думку фахівців, як і всі дикі тварини, гризлі вважають за краще уникати зіткнень з людьми, але можуть бути непередбачуваними, особливо якщо підозрюють, що їм чи їхнім дитинчатам загрожує небезпека.

За правилами парку, навіть якщо людина не постраждала, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії з метою громадської безпеки. Наражаючи себе на небезпеку, ви ризикуєте і життям ведмедя.

“Безвідповідальна поведінка щодо ведмедів стала серйозною проблемою на перевалі Тогвоті останніми роками”, – повідомляє служба охорони рибальства та дикої природи США (FWS).

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі

Нова Зеландія
Суд у Новій Зеландії зобов'язав авіакомпанію Emirates виплатити компенсацію...

В Італії туриста оштрафували на $500 за паркування на площі у Флоренції

Італія
Як повідомляє CNN Travel, поліція в Італії оштрафувала туриста...

На Балі турист із Росії роздягнувся на священній горі та зняв все на відео

Індонезія
Турист порушив правила перебування на курортному острові Балі -...

Гігантські щури заполонили популярний Європейський пляж і почали тероризувати туристів

Велика Британія
У Великій Британії "суперщури" гігантського розміру заполонили пляж популярного...

Жахливе відео із загибеллю риб зняли в Австралії

Австралія
Відео з мільйонами мертвих риб, що заповнили другу за...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму