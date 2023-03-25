У США турист ризикнув життям заради селфі з ведмедем

Турист у США вирішив сфотографуватися з ведмедем і наразив своє життя на загрозу: чоловік з телефоном наблизився до хижака і був розкритикований у соціальних мережах.

У ЗМІ інформують, що інцидент стався у штаті Вайомінг, де турист зустрів ведмедя гризлі.

Зустріч зобразив ентузіаст активного відпочинку Джоуї Мелтон, а опублікував Instagram-акаунт TouronsOfYellowstone: вони розповідають про “неправильну” поведінку туристів у національних парках та інших місцях дикої природи в США.

“Чоловік гуляє на перевалі Тогвоті і помічає небезпечного звіра, – розповідають автори відео. – Щоби поділитися своїм незвичайним знайомством у соціальних мережах, хлопець вирішив зняти гризлі на камеру.

Ризикуючи життям та здоров’ям заради заповітного кадру, турист підходить до ведмедя надто близько… Адже служба національних парків рекомендує триматися від ведмедів на відстані не менше кілометра, інакше небезпеки не уникнути. Цього разу чоловікові пощастило та ведмідь втік”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TouronsOfYellowstone (@touronsofyellowstone)

Нашумілий ролик опублікували з коментарем одного з користувачів:

“Я реально очікував побачити розтерзання. Абсолютний ідіот. Яка неповага до ведмедя. Він завадив не лише тварині, а й усім тим, хто мирно спостерігав здалеку”.

На думку фахівців, як і всі дикі тварини, гризлі вважають за краще уникати зіткнень з людьми, але можуть бути непередбачуваними, особливо якщо підозрюють, що їм чи їхнім дитинчатам загрожує небезпека.

За правилами парку, навіть якщо людина не постраждала, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії з метою громадської безпеки. Наражаючи себе на небезпеку, ви ризикуєте і життям ведмедя.

“Безвідповідальна поведінка щодо ведмедів стала серйозною проблемою на перевалі Тогвоті останніми роками”, – повідомляє служба охорони рибальства та дикої природи США (FWS).