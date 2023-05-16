Всі розділи
ГоловнаСШАУ США розгніваний їжею пасажир спробував увірватися до пілота
СШАТуризм

У США розгніваний їжею пасажир спробував увірватися до пілота

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США розгніваний їжею пасажир спробував увірватися до пілота

Пасажир рейсу American Airlines виявився незадоволеним бортовою їжею, спробував увірватися до кабіни пілота та напав на стюардесу. Внаслідок цього чоловік пішов під суд, повідомляє The Daily Beast.

Резонансний інцидент стався на повітряному судні, яке летіло з Бріджтауна, Барбадос, у Майамі, Південна Флорида. За кілька годин після зльоту пасажир Роберт Девід Круаза поскаржився бортпровіднику на вегетаріанське меню, після чого заявив, що бортпровідниця була з ним неввічлива.

Розгніваний чоловік вимагав розмови з пілотом щодо неякісного обслуговування на борту. Бешкетник залишив своє крісло і спробував проникнути до кабіни командиру повітряного судна, поки члени екіпажу просили його повернутися на місце. Під час суперечок він кілька разів штовхнув бортпровідницю в плече. Внаслідок цього одному з пасажирів довелося посадити Круаза на сидіння.

У США розгніваний їжею пасажир спробував увірватися до пілота

Решту польоту він продовжував скаржитися на стюардес. Після приземлення літака бешкетник був затриманий. У суді він визнав себе винним у нападі. Яке рішення виніс суд, наразі невідомо.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У США блогер навмисне розбив літак заради лайків — йому загрожує 20 років ув’язнення за брехню

США
Блогер Тревор Джейкоб навмисне розбив свій легкомоторний літак, щоб...

Близько 10 туристів постраждали від нападу піранії на бразильському курорті

Бразилія
Зграя піраній напала на відпочиваючих, які купалися в річці...

Погрожує в’язниця: турист торкнувся риби в морі, викликавши гнів влади Таїланду

Таїланд
Пірнаючи з аквалангом біля острова Пханган на півдні Таїланду,...

Так туристи ще не літали: аеропорт Ісландії ввів дивний спосіб посадки в літак

Ісландія
Головний аеропорт Ісландії Кеплавік запровадив унікальний спосіб посадки пасажирів...

На пляжі в США величезний крокодил налякав відпочиваючих

США
Величезний крокодил налякав відпочиваючих, які плавають у морі біля...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму