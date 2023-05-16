У США розгніваний їжею пасажир спробував увірватися до пілота

Пасажир рейсу American Airlines виявився незадоволеним бортовою їжею, спробував увірватися до кабіни пілота та напав на стюардесу. Внаслідок цього чоловік пішов під суд, повідомляє The Daily Beast.

Резонансний інцидент стався на повітряному судні, яке летіло з Бріджтауна, Барбадос, у Майамі, Південна Флорида. За кілька годин після зльоту пасажир Роберт Девід Круаза поскаржився бортпровіднику на вегетаріанське меню, після чого заявив, що бортпровідниця була з ним неввічлива.

Розгніваний чоловік вимагав розмови з пілотом щодо неякісного обслуговування на борту. Бешкетник залишив своє крісло і спробував проникнути до кабіни командиру повітряного судна, поки члени екіпажу просили його повернутися на місце. Під час суперечок він кілька разів штовхнув бортпровідницю в плече. Внаслідок цього одному з пасажирів довелося посадити Круаза на сидіння.

Решту польоту він продовжував скаржитися на стюардес. Після приземлення літака бешкетник був затриманий. У суді він визнав себе винним у нападі. Яке рішення виніс суд, наразі невідомо.