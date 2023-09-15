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У США чоловік втратив щелепу, вступивши в рукопашний бій з ведмедем

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США чоловік втратив щелепу, вступивши в рукопашний бій з ведмедем

Житель США зіштовхнувся із ведмедем на полюванні. Зустріч із твариною закінчилася для чоловіка важкими травмами та лікарняним ліжком, передає New York Post.

61-річний Руді Нурландер, власник компанії з прокату мотоциклів, допомагав своїм клієнтам вистежити підстреленого ними оленя у національному лісі Кастер Галлатін у штаті Монтана. У якийсь момент компанія зіткнулася віч-на-віч з ведмежати. Руді дістав рушницю, щоб відлякати тварину, але зброя дала осічку. Саме в цей момент наспіла мати-ведмедиця.

За словами доньки потерпілого, батько нічого не встиг зробити, окрім як спробувати відбитися від ведмедя кулаками, сподіваючись трохи сповільнити його. Але така тактика не спрацювала. Тварині вистачило буквально хвилини, щоб завдати Руді тяжких травм, перш ніж іншим учасникам полювання вдалося відігнати його.

Ведмідь розірвав чоловікові груди, порвав руку, ногу та практично вирвав щелепу.

“Це був найжахливіший французький поцілунок у моєму житті”, – жартує Руді, лежачи на лікарняному ліжку.

Чоловікові вдалося вижити завдяки рятувальникам, які прибули на вертольоті за лічені хвилини.

Дочка Руді вважає вчинок батька справжнім подвигом, оскільки він не злякався і не знепритомнів під час сутички з гризлі.

Раніше акула напала на дівчину на єгипетському курорті Дахаб за 100 кілометрів на північ від Шарм-ель-Шейха. Внаслідок події постраждала отримала серйозне поранення руки, яку медикам довелося ампутувати.

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