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СШАТуризм

У Каліфорнії знайшли туриста, який два тижні блукав горами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Каліфорнії знайшли туриста, який два тижні блукав горами

Сімейна пара знайшла в горах Сан-Бернардіно (Каліфорнія, США) чоловіка, який загубився і провів два тижні у горах, передає ДІП із посиланням на Dailymail.co.uk.

Чоловіка знайшли після того, як почули його крики. До свого походу турист викликав таксі в гори для відправлення до пішого походу. Він хотів дістатися озера Біг-Бер (водосховище у західній частині США) самостійно.

Виявилося, що мандрівник два тижні харчувався половиною банки сальси та пив воду із струмка. Він також встиг збудувати собі маленький будинок.

У Каліфорнії знайшли туриста, який два тижні блукав горами

“У нього була палиця з пляшкою води на ній, він намагався подати сигнал. Він не міг ходити, тому що його ноги дуже опухли від довгої ходьби і, можливо, від холоду”, – розповіла Елісон Скотт, яка знайшла його.

За її словами, після виявлення чоловіка вона зателефонувала до поліції і за 15 хвилин на місце прибув рятувальний вертоліт. Подорожній мандрівник запропонував парі гроші за порятунок, але подружжя з Каліфорнії відмовилося.

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